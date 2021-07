Milano, Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle amministrative

Vittorio Feltri guiderà la lista di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni amministrative di Milano . Lo ha annunciato la leader del partito, Giorgia Meloni, affermando: "Sono estremamente fiera di annunciare non solo che il direttore Vittorio Feltri ha deciso di iscriversi a Fratelli d'Italia, ma anche che l'abbiamo convinto con facilità a guidare la nostra lista per le prossime amministrative a Milano".

No al ruolo di sindaco - Lo stesso Feltri ha poi specificato di non volersi candidare a sindaco del capoluogo lombardo. "Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo. Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano", ha detto durante la presentazione del libro di Giorgia Meloni.

Il commento di Lollobrigida - "Il direttore Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d'Italia e guiderà la nostra lista alle elezioni amministrative di Milano. Un motivo d'orgoglio e un segno tangibile della serietà e della credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno, coraggio e coerenza. Avanti così". E' questo il commento, scritto su Facebook, del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.