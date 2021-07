Milano, Salvini: "A breve presenteremo la squadra, ci sarà Albertini"

"Entro pochi giorni ci sarà la squadra, ormai siamo arrivati alla scelta finale: ci saranno medici, professori universitari e imprenditori". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, alla trasmissione tv "Dritto e Rovescio" su Rete4, in merito al candidato sindaco a Milano per il centrodestra. "Nella squadra - ha aggiunto - farà parte anche Gabriele Albertini che ringrazio per la sua disponibilità".