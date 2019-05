Milano, il corteo dei sovranisti è arrivato in piazza Duomo

Il corteo sovranista di Milano, promosso dalla Lega, è arrivato in piazza Duomo, per la manifestazione "Prima l'Italia". Matteo Salvini ha salutato il popolo leghista e invitato sul palco i governatori di Lombardia e Veneto Attilio Fontana e Luca Zaia. "Gli attacchi di questi ultimi tempi sono gravi - ha detto il presidente lombardo -. Hanno attaccato l'istituzione della nostra regione, le eccellenze, gli imprenditori. Non posso accettarlo".