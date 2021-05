Milano, Gabriele Albertini rinuncia alla corsa a sindaco | Salvini: "Ho cercato di unire, ma nel centrodestra troppi no"

Gabriele Albertini ha deciso di rinunciare alla corsa per la poltrona di sindaco di Milano alle prossime elezioni amministrative con il centrodestra. Lo ha annunciato con una lettera al quotidiano "Libero", in cui l'ex sindaco del capoluogo lombardo spiega la sua decisione con la volontà di restare in famiglia : "Grazie per l'affetto ma resto in famiglia".

Salvini: "Nel centrodestra troppi no" "Sono mesi che cerco di costruire e unire il centrodestra in vista delle amministrative. A Roma e Milano avevamo i candidati giusti: Bertolaso e Albertini, ma altri hanno detto 'no' per settimane e mesi e loro hanno perso la pazienza": Così il segretario della Lega Matteo Salvini ha commentato il passo indietro dell'ex sindaco di Milano che ha deciso di non accettare la candidatura. "Ora spero che chi non era d'accordo - aggiunge - abbia proposte alternative, perché sia nella Capitale che nel capoluogo lombardo possiamo e dobbiamo vincere. Entro poche settimane dobbiamo decidere".