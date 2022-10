Milano-Cortina, Beppe Sala: "Moratti a.d.? Non mi risulta"

Il sindaco di Milano Beppe Sala è intervenuto sulla notizia della presunta nomina di Letizia Mortatti come amministratore delegato di Milano-Cortina.

"Non mi risulta", ha scritto su Twitter. "E in ogni caso non può essere fatta una scelta così delicata per risolvere i problemi del centrodestra in Lombardia. Ogni altra parola è inutile", ha aggiunto Sala.