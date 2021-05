Milano, Albertini: "Grazie ma non mi candido a sindaco" 

Ansa

Gabriele Albertini non ha accettato la candidatura a sindaco di Milano per il centrodestra. Lo ha reso noto lo stesso Albertini dopo giorni di voci, indiscrezioni e richieste dei partiti che compongono la coalizione. "Purtroppo - ha fatto sapere - devo comunicare che per un insieme di ragioni personali non posso accettare questa generosa opportunità offertami." Albertini è stato sindaco di Milano per due mandati, dal 1997 al 2006.