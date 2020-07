Migranti, Viminale: obiettivo avere a breve due "navi-quarantena"

"L'obiettivo del governo è poter disporre nei prossimi giorni almeno di due unità navali" da destinare alla quarantena dei migranti. Così il Viminale, ricordando che sono 5 le manifestazioni di interesse per il noleggio di navi con capienza di circa 600 posti arrivate per gara bandita dal ministero dei Trasporti. La procedura terminerà venerdì. Inoltre "è stata avviata la bonifica di un'area militare per l'isolamento fiduciario dei migranti".