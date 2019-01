Migranti, Salvini: "Limiterò l'accesso in acque italiane"

Matteo Salvini annuncia "un provvedimento che limiti la possibilità di entrare nelle acque territoriali italiane, intervenendo a monte", in merito alla vicenda Sea Watch. Parlando del progetto in Transatlantico, precisa che non si tratta di un blocco navale ma di "norme già esistenti". Sull'accoglienza dei 47 migranti a bordo, sottolinea che vuole "avere certezza di quello che faranno gli altri Paesi" prima di dire cosa intende fare l'Italia.