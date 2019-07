Migranti, Salvini: "Controlli preventivi della Marina sulle navi"

Controlli preventivi da parte della Marina militare sulle navi di presunto soccorso per verificare se abbiano tutti i requisiti: è una delle iniziative proposte durante il vertice di governo sui migranti. A riferirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, il quale aggiunge: "a me basta che le navi delle forze armate difendano i confini via terra, via mare, via aereo. Se ciascuno fa il suo, in Italia entra chi ha il permesso di entrare".