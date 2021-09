Migranti, Lamorgese a Schinas: serve segnale solidarietà Ue

Ansa

In attesa che il Patto europeo immigrazione e asilo venga approvato definitivamente, "l'Italia, davanti a flussi crescenti via mare da Paesi come la Tunisia e la Libia, attende per i prossimi mesi dai Paesi membri un segnale concreto di solidarietà sul fronte del ricollocamento dei migranti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, rivolgendosi al vicepresidente della Commissione europea, Margaritis Schinas.