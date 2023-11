Migranti, Consiglio d'Europa: accordo Italia-Albania preoccupa sui diritti

L'intesa tra Italia e Albania sui centri per migranti "solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani" e "si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo".

Lo afferma la commissaria europea per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic. "Il protocollo sugli sbarchi e sul trattamento delle domande di asilo - spiega in una nota - solleva una serie di importanti questioni sull'impatto che la sua attuazione avrebbe sui diritti umani dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti".