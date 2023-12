Metsola: "Meloni vuole l'Italia nel cuore delle decisioni Ue" 

Questione Albania

"Se possiamo trovare soluzioni dove le applicazioni per l'asilo possano essere fatte in un Paese terzo allora perché non scoprire se questo è possibile o se sarà possibile?". Così Roberta Metsola ha risposto a una domanda sui possibile accordi con Paesi terzi come Tunisia e Albania per l'esternalizzazione delle procedure d'asilo. E sui negoziati sul Patto europeo di migrazione e asilo ha ricordato che l'Europa "non ha altra scelta che trovare un accordo. Possiamo avere un patto che tenga conto della sicurezza e della solidarietà e che non lascia più un Paese da solo".