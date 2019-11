Mes, Zingaretti: "Salvini diede l'ok, ora mente danneggiando l'Italia"

"La Lega vive alimentando paure. Quando era al governo, Salvini ha condiviso e approvato la riforma del fondo salva Stati". Lo ha scritto su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, precisando che "ora, come al solito, i leghisti diffondono teorie false per danneggiare la forza e la credibilità dell'Italia, per allontanarla dall'Europa e indebolirla. Non lo permetteremo mai".