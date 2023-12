Mes, Salvini: "Strumento inutile e dannoso, deciderà il Parlamento"

Sul Mes "deciderà il Parlamento, io continuo a ritenere che sia uno strumento inutile e dannoso".

Lo ha affermato il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della kermesse di Fratelli d'Italia, Atreju, in corso a Roma. "Cosa farà la Lega sul Mes? Vediamo quando si vota, io ho espresso la mia idea e cioè che un pensionato, un precario, un operaio italiano debba eventualmente pagare per salvare una banca tedesca, in questo momento e nei prossimi mesi non mi sembra il centro della nostra attenzione e della nostra politica", ha precisato il ministro dei Trasporti.