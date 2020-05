Mes, Salvini e Meloni all'attacco: "Trappola pericolosa senza certezze"

"Il Mes non è un regalo, sono soldi dati in prestito, da restituire a precise condizioni scelte a Bruxelles e non in Italia". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato l'accordo raggiunto dall'Eurogruppo sui finanziamenti agevolati per gli Stati. "E' una trappola per topi", ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia. Parere opposto quello di Nicola Zingaretti del Pd: "E' un passo avanti e un'opportunità per il Paese".