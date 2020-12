Mes, Salvini: "Abbiamo dimostrato che il Centrodestra unito vince"

Ansa

"Anche oggi abbiamo dimostrato che il Centrodestra unito vince". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, precisando che "settimana scorsa abbiamo costretto il governo ad aiutare partite Iva, artigiani e autonomi e oggi abbiamo ribadito unitariamente il no alla riforma del Mes". In vista della Manovra economica, aggiunge Salvini, "sventeremo ipotesi folli come patrimoniale su casa e risparmi e nuove tasse".