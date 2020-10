Mes, petizione di Italia Viva: "Prenderlo subito, non c'è più tempo"

"Non c'è più tempo da perdere. Perché il tempo ha un prezzo: quello del Mes sono le file per i tamponi e i test, i costi a carico dei cittadini, i ritardi, le difficoltà delle strutture, la mancanza di vaccini contro l'influenza, di respiratori, di posti in terapia intensiva". Questo il testo della petizione lanciata da Italia Viva per chiedere di "accedere immediatamente al Mes per un piano straordinario di interventi sulla sanità".