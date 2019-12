Mes, Meloni a Di Maio: "Se hai dignità, fai cadere questo governo"

"Credo che sul Mes il governo dovrebbe cadere". Così Giorgia Meloni interviene sulla polemica che tiene in ostaggio l'esecutivo da giorni. "Nel senso - spiega la leader di Fratelli d'Italia - che se Di Maio ha un briciolo di dignità, questo è il momento in cui lo deve dimostrare. Basta proclami, Luigi Di Maio. I numeri in Parlamento ce li hai tu".