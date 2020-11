Mes, fonti M5s: "Nessuno scontro nel governo, ribadito che siamo contrari"

Ansa

"Nessuno scontro ma, come sempre, un confronto costruttivo". Lo rendono noto fonti M5s, che precisano come "al di là delle decisioni sulla modifica del Mes, oggetto del prossimo Eurogruppo, il Movimento ha ribadito la contrarietà all'uso di questo strumento per il nostro Paese" durante la riunione di maggioranza. "Abbiamo alternative - concludono - ben piu valide e, soprattutto, molto meno onerose dal punto di vista delle condizioni".