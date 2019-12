Mes, Di Maio avverte: "Senza chiarezza non approviamo niente" 

Luigi Di Maio si dice soddisfatto dell'accordo di maggioranza sul Mes secondo "una logica di pacchetto", ma ribadisce che, per quanto riguarda l'approvazione della riforma, "finché non avremo un quadro chiaro della situazione, non si firma e non si approva niente". E aggiunge: "L'Italia deve essere sicura al 200% e come ministro degli Esteri mi accerterò di questo prima di qualsiasi firma".