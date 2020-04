Mes, da Conte solo un'informativa: non ci sarà il voto delle Camere

Sul Mes non si svolgeranno le consuete comunicazioni alle Camere del presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, chiamato a decidere quali strumenti l'Europa debba mettere in campo per aiutare gli Stati travolti dalla crisi economica causata dall'emergenza coronavirus. La Conferenza dei capigruppo di Montecitorio ha stabilito che dal premier Conte arriverà solo "una informativa sulle iniziative adottate in sede europea".