Mes, Crimi rassicura: "Non ci saranno problemi di voto, i numeri ci sono"

"Non possiamo mandare il presidente del Consiglio a dire 'no su questa cosa non si fa nulla'", ha aggiunto. "Il presidente del Consiglio deve andare in Europa a portare la voce del Paese, non di una forza politica. Se poi questo creerà delle frizioni interne, le affronteremo. Ma nella sede parlamentare tutto andrà come deve andare", ha sottolineato Crimi ai microfoni di "Mezz'ora in più".

"Votiamo per chiudere capitolo" "Siamo contrari all'utilizzo del Mes, è uno strumento obsoleto e non adeguato. Questa riforma cerca di cambiare il Mes, a noi questa riforma non piace ma mentre a dicembre 2019 potevamo permetterci di dire "assolutamente no" oggi siamo in un anno in cui c'è una crisi pandemica, in cui l'Ue ha dimostrato di mettere in campo strumenti nuovi. Oggi dobbiamo guardare avanti. Questa riforme è un modo per chiudere il capitolo".