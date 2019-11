Mes, Conte: "Riferirò presto in Aula, chiarirò agli italiani"

"Ci sarà presto in Aula e avremo la possibilità di chiarire a tutti gli italiani quello che sta accadendo, sul negoziato e su come ci siamo arrivati". Lo afferma il premier Conte parlando del Mes con i cronisti in Ghana. "Non decido io quando riferire, perché la Camera non è la mia casa, concorderò" una data, "riferirò nel dettaglio come è nel mio stile. Non mi sottrarrò a nessuna interlocuzione", aggiunge. Attacchi Salvini? "Polemiche spicciole".