Mes, Conte: "Non è panacea, risparmio sarebbe molto contenuto"

"Il Mes non è una panacea. I soldi del Mes sono prestiti, non possono finanziare spese aggiuntive, si possono coprire spese già fatte in cambio di un risparmio d'interessi". Così Giuseppe Conte, spiegando che il meccanismo europeo "va a incrementare il debito e quindi va coperto" e si renderebbero quindi necessarie "nuove tasse o tagli di spese" e che di conseguenza il risparmio sarebbe "molto contenuto".