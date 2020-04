Mes, Berlusconi: FI voterà sì ma non è appoggio esterno al governo

"Se al governo dovessero mancare i voti a favore del Mes, noi voteremmo una decisione di questo genere che è favorevole per gli italiani", ma questo "non sarebbe un appoggio esterno al governo Conte, siamo un'opposizione responsabile". Lo ha annunciato il leader di FI, Silvio Berlusconi. "L'Italia - ha ribadito - dovrebbe accettare i 37 miliardi del Mes che ci viene offerto senza condizioni e con tasso quasi pari a zero, non c'è un motivo" per rifiutarli.