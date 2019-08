Meloni: "Subito al voto o è un inganno" | Salvini: unico collante è odio per me

Durante le consultazioni con Mattarella, Giorgia Meloni ha "ribadito la nostra posizione chiara e semplice. Per noi l'unico o sbocco possibile è lo scioglimento immediato delle Camere ed il ritorno alle urne ". E spiega di aver chiesto al presidente "di valutarlo anche nel caso in cui M5s e Pd confermassero la loro volontà di procedere verso il 'patto della poltrona' , che è un inganno". Stessa linea di Matteo Salvini , che prima di salire al Colle, attacca la nuova intesa da una diretta Facebook: "L'unico collante dell'accordo tra M5s e Pd è l'odio nei miei confronti".

"Sono pronti a tutto pur di non dare la parola agli italiani, non c'è una maggioranza in questo Parlamento. Il bene del Paese è sciogliere le Camere subito", continua un leader della Lega sempre più nervoso: "Qualcuno parla di bene dell'Italia, di responsabilità, temi, programmi; tradotto, si parla di poltrone. La verità squallida che sta emergendo è che alcune centinaia di parlamentari disperati sono pronti a tutto pur di non mollare la poltrone e dare la parola agli italiani". E conclude con quello che dirà al capo dello Stato quando salirà al Colle: "Se lei è garante del legame tra popolo e Palazzo metta la parola fine a questo spettacolo vergognoso e restituiamo la parola al popolo. Mi auguro che Mattarella ascolti il cuore, la testa, il bene del popolo italiano".