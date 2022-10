Senato, Meloni: "Bene che gli italiani sappiano condizioni che governo eredita"

Giorgia Meloni, dopo il dibattito al Senato sulla fiducia al governo, ha replicato agli interventi delle varie forze politiche.

Dalle diverse criticità evidenziate negli interventi, dalle "scarse risorse di cui disporremo" per affrontare le emergenze - ha sottolineato la premier -, "emerge una realtà. Ci aiutano a fare una grande operazione di verità sulle condizioni dell'Italia che ereditiamo anche da chi ci accusa". La presidente del Consiglio ha aggiunto poi che questo "forse è un racconto più sincero di quanto è stato fatto in altri tempi in cui si sbandierava e si brindava per l'abolizione della povertà: è bene che gli italiano sappiano le condizioni che ereditiamo".