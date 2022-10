Senato, Meloni: su Covid scelte senza basi, scienza non è religione

Giorgia Meloni in Senato interviene anche sul Covid.

"Sono d'accordo con Lorenzin sul riconoscimento del valore della scienza e per questo penso che dobbiamo scambiarla mai con la religione. Infatti, quello che non abbiamo condiviso dei vostri governi è il fatto che non ci fossero evidenze scientifiche alla base dei provvedimenti che prendevate", ha detto la premier a Palazzo Madama, in occasione della fiducia al governo, facendo riferimento alle misure restrittive nella lotta al coronavirus.