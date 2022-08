Meloni: "Se Fdi primo partito il mio nome sarà nome per premier"

Giorgia Meloni non si tira indietro e si dice pronta a fare il premier.

"Se Fratelli d'Italia dovesse prendere più voti alle prossime elezioni il nome per la presidente del Consiglio è il mio. Perché Meloni no?" ha detto nel corso di un'intervista radiofonica. "Le regole nel centrodestra sono chiare: il partito che ottiene più voti propone il nome del premier". Meloni ha anche commentato la rottura tra Calenda e il Pd bollandola come una cosa fatta "per mero calcolo elettorale".