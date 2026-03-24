Governo, Meloni: "Auspico che anche Santanchè lasci"

Un passo indietro di Santanchè, esattamente come hanno scelto di fare Delmastro e Bartolozzi. È quanto chiede la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ministro in una nota ufficiale di Palazzo Chigi in cui la premier "esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione". E di seguito, auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè".