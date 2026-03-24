Governo, Meloni: "Auspico che anche Santanchè lasci"
La presidente del Consiglio in una nota chiede il passo indistro al ministro: "Auspico la stessa sensibilità istituzionale di Delmastro e Bartolozzi"
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Un passo indietro di Santanchè, esattamente come hanno scelto di fare Delmastro e Bartolozzi. È quanto chiede la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al ministro in una nota ufficiale di Palazzo Chigi in cui la premier "esprime apprezzamento per la scelta del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto Giusi Bartolozzi di rimettere gli incarichi finora ricoperti e li ringrazia per il lavoro svolto con dedizione". E di seguito, auspica che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale, analoga scelta sia condivisa dal Ministro del Turismo Daniela Santanchè".
L'agenda del ministro - Nonostante le voci, nella giornata di martedì Daniela Santanchè ha continuato a lavorare regolarmente sentendo i suoi collaboratori, anche se non si è recata fisicamente al ministero. Fonti del dicastero confermano che tutti gli impegni previsti in agenda restano confermati. Mercoledì 25 marzo Santanchè è attesa in ufficio alle 9.30, con riunioni dedicate all’organizzazione del Forum internazionale sul Pet Tourism di maggio a Roma, mentre giovedì parteciperà al convegno di Assomarinas alle 15.
A carico della ministra c'è un processo a Milano per presunto falso in bilancio sulla sua società Visibilia e un'indagine per un'ipotesi di bancarotta. Non è un mistero che da tempo molti nella maggioranza caldeggiassero un suo passo indietro. Ma Santanché ha sempre resistito continuando lavorare.
Cinque le dimissioni - Con quelle di Delmastro e Bartolozzi salgono a cinque le dimissioni dei membri del governo. Da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, ad Augusta Montaruli sottosegretaria all'Università fino al ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano. Tranne Sgarbi, tutti esponenti di Fratelli d'Italia.