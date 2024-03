Meloni: "Rivedere le priorità nella transizione verde Ue"

Il premier Giorgia Meloni invita a rivedere le priorità nella transizione verde Ue e, in particolare, ricorda che "l'Italia ritiene necessario alleggerire il peso burocratico sulle imprese attraverso una semplificazione delle regole", prestando maggiore "attenzione alla competitività dell'industria e all'occupazione".

In un incontro con Enrico Letta, incaricato dal Consiglio dell'Ue di redigere un rapporto sul futuro del Mercato unico, il premier sottolinea quindi la necessità di "eliminare il divario in termini di crescita e innovazione tra l'Europa e i suoi principali concorrenti, e assicurare l'autonomia strategica dell'industria europea in settori chiave, quali la difesa e l'industria tecnologica".