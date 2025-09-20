Meloni ricorda Kirk: "No violenza, non ci lasceremo intimidire"

Giorgia Meloni dedica a Charlie Kirk un passaggio del suo videomessaggio alla kermesse di destra di Parigi e afferma: "Non permetteremo loro di trascinare le nostre nazioni in questa spirale di odio e violenza. Ma dirò anche con la stessa fermezza che non ci lasceremo intimidire e che continueremo a lottare con la forza tranquilla delle nostre idee". Il premier ha parlato così al raduno "En Europe, la droit qui gagne" organizzato in Francia da Marion Maréchal, presidente del partito di destra francese Identité Libertés.