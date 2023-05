Meloni: su Pnrr obiettivo chiaro, garantire che risorse arrivino a terra

Sul Pnrr l'obiettivo del governo "è chiaro: ottimizzare al meglio l'occasione compiendo scelte strategiche, chiare ed efficaci, velocizzando al massimo le procedure e garantendo che le risorse possano arrivare a terra".

Lo ha detto il premier Giorgia Meloni nell'introduzione alla relazione semestrale sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Il governo - ha aggiunto - continuerà a lavorare non solo per conseguire gli obiettivi semestrali ma per dare piena attuazione a tutto il Piano, che è uno strumento cruciale per la crescita e lo sviluppo dell'Italia".