Milano-Cortina, Meloni: "Grande occasione, no alla sindrome di Calimero"

Per Giorgia Meloni le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina "sono una grande occasione per dimostrare ancora una volta al mondo chi siamo" e per ricordarlo "a noi, perché questa è una nazione in cui molti tendono a farsi sopraffare da una sorta di sindrome di Calimero per cui non siamo mai abbastanza, non lo sappiamo fare, non lo possiamo fare".

"Voi invece - ha aggiunto la presidente del Consiglio a un evento per le Olimpiadi - lo sapete che ce la possiamo fare perché c'è un'altra parte della nazione che ogni giorno dimostra, nonostante le difficoltà, quello che vale".