Meloni: "Non disperderemo le risorse in bonus inutili"

Meloni, in un post sui social, ha ribadito che le risorse a disposizione verranno concentrate "per aiutare gli italiani a far fronte all'aumento del costo dell'energia, senza disperdere risorse in bonus inutili".

Il premier ha infatti sottolineato che "il governo ha giurato il 22 ottobre e in meno di due settimane ha raggiunto due obiettivi importanti: liberare oltre 30 miliardi di euro (9,1 miliardi per il 2022 e 21 miliardi per il 2023) per mettere in sicurezza famiglie e imprese dal caro bollette e compiere il primo passo sul fronte della sicurezza energetica nazionale".