Meloni: "No governo di centrodestra con transfughi, meglio andare al voto"

Un governo di centrodestra senza andare a elezioni non è una buona idea, per Giorgia Meloni, perché potrebbe nascere solo grazie all'appoggio di un po' di "transfughi" e difficilmente avrebbe la forza per fare le cose di cui il Paese ha bisogno. "Io non voglio un governo che debba convincere un singolo parlamentare. I numeri coi transfughi mi sa che è difficile metterli insieme", ha detto la leader di Fratelli d'Italia a "Porta a Porta".