Meloni convoca maggioranza per mercoledì, si cerca intesa sulla Manovra

Il premier Giorgia Meloni vuole, dopo la pausa estiva, discutere le "priorità" della Manovra, cercando di evitare divisioni e compattare nel centrodestra.

È questo l'obiettivo del presidente del Consiglio che ha convocato per mercoledì a Palazzo Chigi i capigruppo della maggioranza. Il premier ribadirà che "la prossima non dovrà e non potrà essere una Manovra elettorale, perché lo scopo è "la legislatura".