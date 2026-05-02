Il governo Meloni è il secondo più longevo | La premier: "Non è un traguardo, ma una responsabilità"
La presidente del Consiglio sui social: "Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato"
© Da Instagram
"Da oggi il Governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Grazie a chi continua a sostenerci, a credere nel nostro lavoro e nella serietà del nostro impegno", scrive su Instagram la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l'interesse nazionale".
Il governo Meloni è arrivato al suo 1.288esimo giorno, superando per longevità il Berlusconi quater, di cui la stessa leader di Fratelli d’Italia fece parte come ministro della Gioventù tra il 2008 e il 2011. Ora, per ottenere il primato, dovrebbe oltrepassare lo scoglio dei 1.412 giorni del Berlusconi bis, guidato dal fondatore di Forza Italia dall’11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, durante l’unico vero “quasi quinquennio” della storia repubblicana.