Meloni: "Sarà il governo più politico di sempre"

Nel nuovo governo saranno coinvolte "le persone più adatte".

Parola di Giorgia Meloni, che al termine della giornata di lavoro a Montecitorio sottolinea come l'esecutivo che sarà guidato da Fratelli d'Italia "sarà il più politico di sempre". "I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e non nel palazzo, un programma e una visione chiari. Proprio per realizzare quella visione e quel programma coinvolgeremo le persone più adatte. Nessuno si illuda che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati".