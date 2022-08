Meloni: fidejussione tasse da imprenditori extra-Ue

"Chi vuole lavorare da noi è il benvenuto, ma chi arriva da fuori dell'Unione europea, prima di aprire la serranda, dovrà presentare una fidejussione a garanzia del pagamento delle tasse.

Così che tutti possano competere ad armi pari. Restituiremo dignità e libertà alle persone oneste che creano lavoro e ricchezza in Italia". E' la proposta della leader di FdI, Giorgia Meloni, che aggiunge: "Non permetteremo più il gioco dell'apri e chiudi fatto soprattutto dagli extracomunitari, aziende che non pagano un euro di tasse, agiscono nell'illegalità e poi chiudono".