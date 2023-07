Meloni: "Combattere la mafia questione morale che orienta il governo"

Il premier Giorgia Meloni ricorda che "combattere la mafia è la questione morale che orienta l'azione quotidiana del governo".

E aggiunge in un messaggio in occasione dei trent'anni delle stragi del 1993: "È la bussola che guida il nostro lavoro e che ci consente di proseguire nel cammino intrapreso per adeguare la legislazione antimafia e renderla sempre più incisiva e capace di rispondere alle nuove sfide del crimine organizzato".