Abu Mazen ad Atreju, Meloni: "Smentite le falsità sul governo italiano"

La partecipazione del presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen alla manifestazione di Atreju, secondo il premier Giorgia Meloni, contribuisce a smentire le critiche rivolte all'operato dell'esecutivo. Dal palco della kermesse, la premier ha spiegato che la sua presenza "fa anche giustizia di tante falsità che abbiamo sentito sul governo italiano in questi due anni" e ha rivolto un appello ai presenti affinché fosse espresso "tutto il benvenuto della platea di Atreju al presidente dell'Anp". Meloni ha poi ribadito il significato politico dell'intervento di Abu Mazen, sottolineando il ruolo svolto dall'Italia nello scenario internazionale. "La sua presenza dimostra quanto l'Italia sia stata centrale e protagonista nel difficile percorso verso la pace, la stabilizzazione, la costruzione della prospettiva dei due stati", ha affermato il presidente del Consiglio.