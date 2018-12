Mef, il capo di gabinetto Roberto Garofoli si è dimesso

Tria: "Lo aveva già deciso lui" - Sulla vicenda è intervenuto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: "Mi dispiace molto, Garofoli all'inizio mi aveva detto che voleva cambiare e io gli avevo chiesto di rimanere fino alla legge di bilancio. Era rimasto per spirito di servizio, parlerò con lui".



Il ministro non avrebbe ancora assunto decisioni sul successore del suo ormai ex capo di gainetto, che lascia dopo la conclusione della trattativa con la Commissione europea sulla legge di bilancio. Nei giorni scorsi per la successione era circolato il nome di Fortunato Lambiase, consigliere del Senato e attualmente capo della segreteria tecnica del ministro Tria.