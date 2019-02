Maurizio Martina a Tgcom24: “Dopo visita Di Maio, i lavoratori della Pernigotti sono stati abbandonati”

Maurizio Martina a Fatti e Misfatti su Tgcom24 attacca il governo: “Io mi sono candidato per essere un'alternativa a Di Maio, Salvini e a questa maggioranza pericolosa. Credo in un’idea di Pd che sappia mettere in campo una proposta riformista. Questa mattina ero a Novi Ligure dove ho incontrato i lavoratori della Pernigotti. Vi ricordate quando Di Maio andava ai cancelli dell’azienda a fare promesse a tutti. Oggi quei lavoratori sono soli, il governo non li chiama più. Io voglio un Pd che riprenda il filo della rappresentanza a partire da quelle persone”.