Maturità, Azzolina: "Dare certezze agli studenti" 

Riunione di maggioranza per decidere che volto dare all'esame di maturità 2021. "Dobbiamo decidere a breve" per "dare certezze" alle scuole e agli studenti e "offrire un quadro chiaro", ha detto la ministra Lucia Azzolina. Nulla di definitivo è stato ancora deciso ma si è stabilito che la prossima Maturità "terrà conto dell'anno in corso" ma dovrà essere comunque un esame "completo, serio, capace di offrire un quadro adeguato delle competenze degli studenti".