Matteo Salvini riceve minacce di morte: "Le intimidazioni non ci fermano"

Matteo Salvini comunica di essere stato vittima di minacce di morte sui social e annuncia querele.

"Insulti e minacce di morte su Instagram. Paura? No. Querela? Sì", scrive il vicepremier su Facebook, pubblicando una combo con la sua foto e uno screenshot in cui si leggono le parole inviategli da un utente di cui lascia evidente il nome profilo. "Non saranno intimidazioni e minacce di morte a fermare le nostre idee: la Lega va avanti, democraticamente, senza paura, a testa alta", aggiunge in un post successivo, ringraziando "per la solidarietà e il sostegno".