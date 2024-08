Salvini: "Vannacci sarà parte importante del futuro della Lega"

"Il Comitato non ha scopo di lucro: tesserandosi, entrerai a far parte di un insieme di persone che si autofinanziano per sostenere, ai sensi degli Artt. 18 e 21 della Costituzione, le idee e i valori espressi nell'omonimo libro scritto dal generale Roberto Vannacci", si legge ancora sul sito. "I fondi raccolti con i tesseramenti saranno destinati, nella massima trasparenza, all'organizzazione di convegni, riunioni, conferenze e tavole rotonde su tutto il territorio nazionale e all'estero nelle quali saranno invitati esperti di ogni settore". I soci ordinari avranno una tessera annuale che "ha il costo di 30 euro e ha validità per l'intero anno solare". C'è anche la tessera per i soci Junior, che è invece "riservata ai ragazzi con meno di 18 anni" ed "è gratuita".