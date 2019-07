Matteo Salvini: "Ci attaccano perché siamo un Paese fuori dagli schemi"

"Le stanno provando tutte per attaccarci, questo perchè siamo un Paese fuori dagli schemi". Sono le parole di Matteo Salvini ospite a "Fuori dal Coro", il programma condotto da Mario Giordano e in onda su Rete 4. Il ministro dell'Interno commenta una clip nella quale diverse persone di nazionalità tunisina, che vivono in Italia, assicurano che il loro Paese di origine non è pericoloso come una volta. Per questo motivo ci ritornano quando possono, per esempio per le vacanze estive con un traghetto che, una volta a settimana, parte per Tunisi da Civitavecchia.



Il leader della Lega parla anche della Mediterranea, la Ong con a bordo 54 migranti che vorrebbe attraccare a Lampdusa nonostante abbia l'ok di Malta per dirigersi verso i loro porti. La nostra intenzione, spiega Salvini: "E' quella di bloccare tutte le navi che non hanno autorizzazioni e aumentare le multe ai danni di armatori e Ong"