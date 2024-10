Salvini: in carcere l'autore del volantino che inneggia al 7 ottobre

"Se in un volantino si festeggia il 7 ottobre, giorno in cui sono state stuprate donne, ammazzati bambini, non solo va vietato il corteo ma va messo al carcere, ai lavori socialmente utili quello che ha scritto il volantino che festeggia la morte di centinaia di persone innocenti". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ospite di Dritto e Rovescio su Rete4, parlando del corteo di sabato a Roma a sostegno della Palestina. "Fortunatamente è una minoranza della minoranza - ha aggiunto - perché la maggior parte degli studenti condannano la violenza, non festeggiano morti né palestinesi, né israeliani, né russi, né ucraini. Mentre a Roma ci saranno questi balordi che festeggiano l'odio noi saremo a Pontida", ha aggiunto.