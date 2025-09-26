Elezioni regionali nelle Marche, chi è il candidato del Centrosinistra Matteo Ricci

Nel 2007 Ricci confluisce nel Partito Democratico, di cui diventa segretario provinciale, e due anni più tardi viene candidato alla presidenza della Provincia di Pesaro e Urbino, sostenuto dal Centrosinistra unito (Pd, Verdi, Italia dei Valori e Rifondazione Comunista). Viene eletto sconfiggendo i due avversari di destra Roberto Giannotti (Popolo della Libertà) e Giorgio Cancellieri (Lega). Nel 2012, in controtendenza nazionale, decide di non candidarsi alle elezioni politiche per rimanere presidente di provincia. L'anno successivo, sotto la direzione dell'allora segretario Matteo Renzi, diventa vicepresidente del Partito Democratico insieme a Sandra Zampa. Nel 2014 si candida a sindaco di Pesaro, la sua città, sostenuto dal Centrosinistra (Pd, Sinistra Ecologia Libertà e Rifondazione Comunista). Supera al primo turno i candidati del Centrodestra Roberta Crescentini e del Movimento Cinquestelle Fabrizio Pazzaglia e viene eletto primo cittadino. Dal 2014 al 2017 è anche consigliere provinciale di Pesaro e Urbino.